В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты предпринимателем налогов на сумму более 6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя из Набережных Челнов по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, в крупном размере). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 1 января 2018 года по 30 апреля 2020 года предприниматель внес в налоговые декларации за 2018 и 2019 годы и другие документы заведомо ложные сведения о доходах от предпринимательской деятельности. Таким образом мужчина уклонился от уплаты единого налога в бюджет, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму больше 6 млн рублей.



Уголовное дело было возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД Татарстана. В настоящее время сотрудники СК проводят следственные действия и выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: Илья Репин

В середине марта в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего директора ООО «Арслан», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Мужчина уклонился от уплаты налога на сумму свыше 51 млн рублей. Свою вину он не признал.

Дарья Акимова