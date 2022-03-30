Россиян предупредили о схеме кражи денег с помощью поддельных банковских сайтов

В связи с западными санкциями в отношении нескольких крупных российских банков их приложения были удалены из Play Market и App Store. Это привело к тому, что клиенты стали заходить в личные кабинеты через сайт банка в браузере. Некоторые клиенты непреднамеренно переходят по ссылкам на поддельные сайты кредитных организаций, тем самым рискуют предоставить свои данные мошенникам, рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.



Клиенты входят в личные кабинеты банков через сайт, «выпавший первым в поисковой выдаче Google». После ввода логина и пароля личного кабинета им поступает смс о подключении к личному кабинету с нового устройства.

«Суть схемы заключается в том, что злоумышленники создают поддельные фишинговые сайты банков, получают доступ к личным кабинетам жертв и с помощью СБП оплачивают свои покупки и услуги, а также переводят крупные суммы на счета дроппов», — сказала «РИА Новости» Лазарева. Она отметила, что сумма похищенных средств в одного человека составляет в среднем от 150 до 500 тысяч рублей.

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Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев сообщал, что мошенники стали использовать повышенный спрос на некоторые группы товаров для вымогательства денег. Злоумышленники предлагают несуществующие товары, такие как социально значимые товары и продукты питания, на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах. Как только мошенники получают деньги, с ними становится невозможно связаться.

Маргарита Головатенко