Эксперт: мошенники стали использовать дефицит товаров для вымогательства денег

Мошенники стали использовать повышенный спрос на некоторые группы товаров для вымогательства денег, сообщил эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев.



Злоумышленники предлагают несуществующие товары, такие как социально значимые товары и продукты питания, на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах. Как только мошенники получают деньги, с ними невозможно связаться.

Купить товары предлагают по телефону, в мессенджерах, социальных сетях. Мошенники могут представиться представителями органов власти, предпринимателями, дилерами известных брендов, рассказывает Дмитриев.

Еще один новый сценарий мошенничества — предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Собеседника убеждают взять кредит и перевести на так называемый «антикризисный счет», который на самом деле принадлежит мошенникам. По похожим сценариям у россиян выманивают полные данные карты и приходящие СМС-коды, сообщает «РИА Новости».

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Злоумышленники прибегают к самым разным способам отъема денег у граждан — некоторые из них работают уже многие годы, а о других стало известно совсем недавно. Правоохранители отмечают: для того чтобы не остаться без денег, нужно сохранять бдительность и подозрительность, особенно пожилым людям. О «трендах» мошенников в Татарстане рассказывало «Реальное время».

Маргарита Головатенко