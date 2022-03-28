Гидрометцентр Татарстана зафиксировал ПДК загрязняющих веществ сразу на четырех станциях в Казани

В Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

На ПНЗ №4 по улице Болотникова в Московском районе концентрация аммиака достигла 0,34 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,2 мг/кубометр. На ПНЗ №7 по улице Декабристов концентрация формальдегида составляет 0,065 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

Фото: скриншот

На ПНЗ №3 на улице Мартына Межлаука концентрация аммиака достигла 0,25 мг/кубометр при допустимом значении в 0,2 мг/кубометр, а формальдегида — 0,07 мг/кубометр. На ПНЗ №8, санаторий «Казанский», уровень формальдегида достиг 0,091 мг/кубометр.

Данные мониторинга приводятся за период с 13:00 25 марта до 7:00 28 марта.

В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Леухина