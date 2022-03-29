Россия объявила о высылке из страны дипломатов Эстонии, Литвы и Латвии

Министерство иностранных дел России объявило о высылке из страны латвийских, литовских и эстонских дипломатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Решение принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики. Прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Сегодня послы Литвы, Латвии и Эстонии были вызваны в МИД России, где им заявили решительный протест в связи с ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих странах, заявили в ведомстве. Кроме того, в МИД потребовали, чтобы дипломаты покинули Россию в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из Прибалтики.

24 марта МИД России объявил, что вышлет сотрудника посольства Черногории. В тот день чрезвычайного и полномочного посла Черногории в России Милорада Шчепановича вызвали в ведомство, где вручили ноту об объявлении persona non grata сотрудника посольства Черногории в Москве.

Дарья Акимова