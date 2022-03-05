Фермеров Татарстана призвали переходить на российские семена и оборудование — видео

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Татарстанских фермеров призвали переходить на российские семена и оборудование. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Из-за санкций, введенных западными странами, в республике подорожали минеральные удобрения, семена и техника. В частности, для тракторов, сеялок и комбайнов закупались иностранные детали. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров призвал аграриев приобретать отечественную продукцию, так как близится посевная.

Несмотря на возникшие трудности, аграрный сектор не лишат поддержки. Все субсидии продолжат действовать. Получить их могут как крупные холдинги, так и крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). За год КФХ произвели продукции на 24 млрд рублей. По словам председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Дрожжановского района РТ Равиля Бикчурова, дефицита в текущих условиях быть не должно.

В прошлом году в Татарстане закупили сельхозтехнику на 13,9 млрд рублей. Для 288 хозяйств было приобретено 518 тракторов, из них 200 энергонасыщенных, 81 кормоуборочный и 334 зерноуборочных комбайнов и 3 758 единиц другой техники и оборудования.



Дарья Акимова