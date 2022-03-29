Сбер запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ

Сбер запускает специальное решение для отрасли ЖКХ , которое соберет в себе все актуальные предложения и сервисы экосистемы Сбера для организации работы управляющих компаний и ТСН (товариществ собственников недвижимости).

Первым доступным в решении сервисом стала онлайн-платформа для автоматизации управляющих компаний и ТСН — Doma.ai (16+). Она включает в себя информацию о платежах и заявках от жителей, сведения о персонале, аналитику и базу данных по всем объектам. Менеджеры и диспетчеры управляющих компаний с ее помощью смогут взаимодействовать с жителями и сотрудниками.

В дополнение к платформе разработаны отдельные мобильные приложения для жителей и техников для отслеживания статуса и выполнения работ по заявкам. Через сервис также можно просматривать и оплачивать квитанции.

Платформа доступна клиентам Сбера бесплатно. Сервис также предоставляет возможность поиска контрагентов для оказания дополнительных услуг, актуальных для управляющих компаний и ТСН. Интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании, а настроить платформу помогут специалисты Doma.ai.

Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка:

«Разрабатывая новые продукты для различных отраслей, Сбер всегда ориентируется на ту пользу и удобство, которые они должны привнести в жизнь клиентов. Наше новое решение позволит сделать взаимодействие между жителями и управляющими компаниями более продуктивным и прозрачным. Ведь вся информация теперь содержится в одном месте и всегда доступна онлайн. Важно, что пользоваться платформой бесплатно».

Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai:

«Мы всегда старались сделать жизнь управляющих компаний и ТСН проще, а инициатива Сбера дает нам возможность быть еще полезнее. Новый продукт экосистемы позволит создавать лучший сервис для жителей и поддержит бизнес, чтобы даже в непростых условиях он продолжал расти и становиться все более прозрачным».



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»