Сбер запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ
Сбер запускает специальное решение для отрасли ЖКХ, которое соберет в себе все актуальные предложения и сервисы экосистемы Сбера для организации работы управляющих компаний и ТСН (товариществ собственников недвижимости).
Первым доступным в решении сервисом стала онлайн-платформа для автоматизации управляющих компаний и ТСН — Doma.ai (16+). Она включает в себя информацию о платежах и заявках от жителей, сведения о персонале, аналитику и базу данных по всем объектам. Менеджеры и диспетчеры управляющих компаний с ее помощью смогут взаимодействовать с жителями и сотрудниками.
В дополнение к платформе разработаны отдельные мобильные приложения для жителей и техников для отслеживания статуса и выполнения работ по заявкам. Через сервис также можно просматривать и оплачивать квитанции.
Платформа доступна клиентам Сбера бесплатно. Сервис также предоставляет возможность поиска контрагентов для оказания дополнительных услуг, актуальных для управляющих компаний и ТСН. Интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании, а настроить платформу помогут специалисты Doma.ai.
Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка:
«Разрабатывая новые продукты для различных отраслей, Сбер всегда ориентируется на ту пользу и удобство, которые они должны привнести в жизнь клиентов. Наше новое решение позволит сделать взаимодействие между жителями и управляющими компаниями более продуктивным и прозрачным. Ведь вся информация теперь содержится в одном месте и всегда доступна онлайн. Важно, что пользоваться платформой бесплатно».
Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai:
«Мы всегда старались сделать жизнь управляющих компаний и ТСН проще, а инициатива Сбера дает нам возможность быть еще полезнее. Новый продукт экосистемы позволит создавать лучший сервис для жителей и поддержит бизнес, чтобы даже в непростых условиях он продолжал расти и становиться все более прозрачным».
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