В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины

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В Стамбуле стартовали двусторонние переговоры делегаций России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Делегации России и Украины прибыли в резиденцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дворец Долмабахче сегодня утром. К ним обратился турецкий лидер. По его словам, Турция рассчитывает, что данная встреча принесет пользу переговорному процессу. Обстановка на Украине глубоко огорчает турецкое государство, которое является соседом и другом обеих стран. Турецкий лидер также призвал установить режим прекращения огня.

Предыдущий очный раунд российско-украинских переговоров проходил 7 марта в Белоруссии, в Беловежской пуще.

Дарья Акимова