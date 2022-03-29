В Татарстане за взятку осудили работника организации по лесозаготовке

Зеленодольский городской суд признал виновным работника организации из сферы лесозаготовки виновным в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



Суд установил, что в период с 2016 по 2017 год мужчина передал в качестве взятки передал более 250 тысяч рублей одному из начальников железнодорожных станций Горьковской железной дороги. Денежные средства были отданы за ускоренную подачу и уборку вагонов при отправке леса, лояльное отношение при приемке вагонов и другие действия.

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Также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении организации, в интересах которой передавалась взятка. Статья о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ) предусматривает наказание штрафом в размере не менее 1 млн рублей.

Недавно по статье о даче взятки признали виновным 49-летнего осужденного в Альметьевске, отбывавшего наказание в ИК-8. Он предложил сотруднику оперативного отдела пронести на территорию колонии три мобильных телефона и аксессуары к ним за 15 тысяч рублей.

Диана Жиленкова