В Альметьевске вынесли приговор осужденному, пытавшемуся подкупить сотрудника колонии

49-летнего осужденного в Альметьевске, отбывавшего наказание в ИК-8, признали виновным по статье о даче взятки, Альметьевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что в период с марта по апрель прошлого года подсудимый предложил сотруднику оперативного отдела пронести на территорию ИК-8 три мобильных телефона и аксессуары к ним за взятку в 15 тысяч рублей. Сотрудник ФСИН доложил о предложении руководству. Дальнейшие контакты с осужденным осуществлялись под контролем оперативников.

1 апреля посредник на территории строительного магазина на улице Базовой в Альметьевске передал уполномоченному один мобильный телефон, зарядное устройство, наушники и 5 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения. Посредник действовал по указанию осужденного и не был осведомлен о его преступных намерениях. Его задержали.

Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко