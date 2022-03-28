С жителями таунхаусов в деревне Куюки расторгают договоры о подключении воды — видео

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С жителями таунхаусов в поселке Куюки Пестречинского района собственник сетей водоснабжения расторгает договоры. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Некоторые семьи остались без воды. По словам одной из жительниц поселка, им необходимо было переоформить договора на себя, однако за эту услугу требуется заплатить 50 тысяч.

Владелец сетей, продавший участки застройщику, объяснил, что изначально реализовали 1 тысячу участков и на каждый предоставили одну бесплатную точку доступа к коммуникациям. Но пришли мелкие застройщики, которые эти участки размежевали, точка потребления увеличилась в два раза, а сети на такой объем не рассчитаны.

Сам застройщик заявил, что его не предупреждали о нюансах подключения коммуникаций.

В начале февраля «Реальное время» сообщало, что в Татарстане на разработку проектов планировки и межевания территорий для размещения систем водоснабжения и водоотведения готовы направить 56 миллионов рублей из республиканского бюджета. Один проект планируется построить в деревне Куюки.

Татьяна Леухина