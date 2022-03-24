Турчак: Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации

Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса установят, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные. Об этом заявил секретарь генсовета партии партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Россия займется восстановлением Мариуполя. Вопрос о том, кто восстановит разбитый город, задала во время разговора с Турчаком одна из жительниц Мариуполя, находящаяся в пункте временного размещения в Володарском.

— Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим, — приводит «РИА Новости» его слова.

На этой неделе Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. На следующий день ведомство отчиталось об эвакуации более 62 тысяч жителей города.



Татьяна Леухина