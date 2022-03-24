Новости общества

23:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Турчак: Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации

23:46, 24.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Турчак: Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации
Фото: wikimedia.org (Мариуполь)

Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса установят, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные. Об этом заявил секретарь генсовета партии партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Россия займется восстановлением Мариуполя. Вопрос о том, кто восстановит разбитый город, задала во время разговора с Турчаком одна из жительниц Мариуполя, находящаяся в пункте временного размещения в Володарском.

— Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим, — приводит «РИА Новости» его слова.

На этой неделе Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа из-за беспредела украинских националистов. На следующий день ведомство отчиталось об эвакуации более 62 тысяч жителей города.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также