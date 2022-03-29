В Татарстане за время проведения акции «Час Земли» сэкономили 15 мегаватт — этого хватит для освещения поселка

В Татарстане в минувшую субботу проходила акция «Час Земли», во время которой в республике сэкономили 15 мегаватт электроэнергии. Этого хватит для освещения целого поселка, отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.

На время проведения акции в Татарстане отключили подсветку музея-заповедника «Казанский Кремль», казанской ратуши, мэрии, зданий министерств и ведомств, а также театров, государственных учреждений и администраций муниципальных районов.

Ежегодно в акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

Архитектурно-художественную подсветку зданий отключали с 20:30 по 21:30. Также в Казани отключали систему дежурного освещения и другие электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности.



Татьяна Леухина