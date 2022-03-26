В Казани сегодня отключат подсветку зданий Ратуши, Исполкома, Казанского Кремля и Чаши

В Казани сегодня, 26 марта пройдет международная экологическая акция «Час Земли». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 20:30 по 21:30 отключат архитектурно-художественную подсветку Ратуши, здания исполкома, районных администраций, Центра семьи «Казан» и музея-заповедника «Казанского Кремля».

Также в городе отключат систему дежурного освещения и другие электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности. Казанцы тоже могут принять участие в акции, на один час выключив свет и отказавшись от использования электроприборов.

На прошлой неделе в Казани в бассейне «Казаньоргсинтез» организовали сбор пластика для переработки. В холле установили специальный контейнер, в который гости матчей смогут сдать пластиковые бутылки от напитков.