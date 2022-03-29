За прошедшую неделю в РКБ Татарстана с травмами из-за гололеда обратился 41 человек

В РКБ Татарстана за прошедшую неделю обратился 41 человек, получивший травмы, поскользнувшись на льду. Еще двое пострадали из-за схода снега с крыш.

Большинству из пострадавших госпитализация не понадобилась, всю необходимую помощь им оказали сразу же. Около 70% пациентов, которые попали в больницу после неудачного падения на льду, младше 45 лет, остальные — люди пожилого возраста. Чаще всего казанцы получали ушибы, растяжения и закрытые переломы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Будьте внимательны, по ночам заморозки, а на утро — гололед. Невнимательность и не подходящая по сезону обувь ведут к различным тяжелым травмам», — приводит пресс-служба Минздрава Татарстана слова врачей.

Ранее синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях во вторник. В Татарстане будут метели с ухудшением видимости до 500—1000 метров, а еще сильный южный и юго-западный ветер, местами порывами 18—23 м/с. На дорогах ожидается гололедица, снежная каша, местами образование снежных заносов, гололед.

Татьяна Леухина