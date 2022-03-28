Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре во вторник

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий ночью и днем 29 марта в связи с выходом активного северо-западного циклона, сообщили в Гидрометцентре республики.



При прохождении фронтальных разделов в Татарстане ожидается снег и мокрый снег, местами осадки будут сильными. В республике будут метели с ухудшением видимости до 500—1000 метров, а еще сильный южный и юго-западный ветер, местами порывами 18—23 м/с.

На дорогах гололедица, снежная каша, местами образование снежных заносов, гололед.

Температура ночью в среднем составит от -5 до -10 градусов, на востоке Татарстана при прояснениях ожидается до -15 градусов. Днем температура повысится до +1…+6 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее синоптики предупреждали татарстанцев о сильном ветре и кратковременной метели 28 марта.

Маргарита Головатенко