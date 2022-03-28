В Татарстане подготовят проект межевания территории для определения границ зон театра им. Камала
В Татарстане подготовят проекты планировки и межевания территории для установления границ зон размещения театра им. Камала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, принято решение о подготовке проектов планировки и межевания территории, ограниченной казанскими улицами Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева, а также водной гладью озера Нижний Кабан.
Контроль за исполнением возложен на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
В феврале в Казани определили победителя конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала. Первое место жюри присудило консорциуму под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия). Подробнее об этом проекте, а также идеях других участников конкурса — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым