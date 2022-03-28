Bloomberg ограничивает доступ российских пользователей к терминалу

Информационное агентство Bloomberg ограничивает доступ к своим терминалам для российских пользователей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо компании.

— В данный момент мы не предлагаем услуг новым или существующим клиентам в России, — заявили в компании.

Как выяснил РБК, терминалы станут недоступны в России с 3 апреля.

Фото: pxhere.com

С помощью терминалов Bloomberg специалисты в финансовой и других сферах могли пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Благодаря сервису пользователи в реальном времени контролируют и анализируют движение финансового рынка. Эта система также является местом торгов на электронной торговой площадке.

Татьяна Леухина