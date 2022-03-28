Sinopec: инвестиции в АГХК «работают хорошо», несмотря на санкции Запада

В китайской нефтегазовой компании Sinopec заявили, что инвестиции в завод по переработке природного газа в химию в Амурской области стоимостью 11 млрд долларов «работают хорошо», несмотря на санкции Запада, сообщает South China Morning Post.



Предприятие на 40% принадлежит Sinopec и на 60% — российскому СИБУРу. Сейчас реализация проекта по строительству Амурского газохимического комплекса (АГХК) продолжается. Ожидается, что предприятие запустят в 2024 году.

— Проекты и операции пекинской компании в России идут гладко, и в настоящее время нет риска обесценения [активов], — заявил на брифинге в понедельник председатель Sinopec Ма Юншэн.

В настоящее время прогресс по реализации проекта составляет порядка 35%. Мобилизовано 9 262 строителя и более 500 единиц техники.

Производственная мощность составит до 2,3 млн тонн полиэтилена и до 400 тысяч тонн полипропилена в год. Общий бюджет проекта — порядка $10 млрд. Основное сырье — сжиженный углеводородный газ с Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».

Маргарита Головатенко