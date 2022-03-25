СИБУР и Sinopec продолжают совместную работу над строительством АГХК

СИБУР и китайская нефтегазовая компания Sinopec продолжают совместную работу над реализацией проекта по строительству Амурского газохимического комплекса (АГХК).

Как сообщила крупнейшая нефтегазохимическая компания России в своем телеграм-канале: «Sinopec активно участвует в вопросах управления строительством проекта, включающих поставки оборудования, работу с поставщиками и подрядчиками. Мы также совместно прорабатываем вопросы проектного финансирования проекта».

В настоящее время прогресс по реализации проекта составляет порядка 35%. Мобилизовано 9 262 строителя и более 500 единиц техники.

Амурский газохимический комплекс — совместное предприятие СИБУРа (60%) и китайской Sinopec (40%). Производственная мощность составит до 2,3 млн тонн полиэтилена и до 400 тыс. тонн полипропилена в год. Общий бюджет проекта, ввод которого в эксплуатацию запланирован на середину 2024 года — порядка $10 млрд. Основное сырье — сжиженный углеводородный газ с Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».