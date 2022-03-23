Авито Недвижимость стала лидером по количеству предложений в сегменте посуточной аренды жилья

Авито Недвижимость (6+) подтвердила лидирующие позиции на российском рынке онлайн-сервисов поиска жилья по количеству объявлений в категории «посуточная аренда». По результатам исследования компании «Форейтор», на Авито Недвижимости представлена самая большая база жилья посуточно по сравнению с другими российскими ресурсами. На Авито доступно 159 262 предложения о сдаче в посуточную аренду квартир, комнат, домов, дач, коттеджей и таунхаусов. Разрыв с ближайшим конкурентом по общему числу актуальных объявлений составил 83%.

В Республике Татарстан на Авито доступно 3 987 предложений о посуточной аренде, из них 2 563 — в Казани. Пользователи сдают квартиры, комнаты, а также дома, коттеджи, дачи и таунхаусы.

Исследование проводилось по методике конкурентного анализа сайтов. Учитывались все активные объявления, размещенные в разделе посуточной аренды, в каждом регионе страны. Оценка базы всех исследуемых российских ресурсов осуществлялась в единый период времени для получения максимально объективных данных.

«Авито Недвижимость в течение нескольких лет занимает устойчивые позиции на рынке краткосрочной аренды: найти съемное жилье здесь можно даже в самых удаленных уголках России. Новое подтверждение статуса Авито как ведущей платформы для нас — дополнительная ответственность, которая еще больше мотивирует к дальнейшему развитию. Мы стремимся создать максимально безопасный и удобный сервис и для арендодателей-”посуточников”, и для пользователей: путешественников, командированных, медицинских туристов. Уже сейчас на Авито Недвижимости доступна опция онлайн-бронирования, работает программа проверки жилья и документов арендодателей, регулярно совершенствуется система модерации и поисковые фильтры. Мы также предлагаем весь необходимый инструментарий для ведения бизнеса в сфере туристической аренды, включая возможность консультаций с персональным менеджером и обучения по продвижению объявлений», — комментирует руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

«В данный момент в сегменте посуточной аренды жилья Авито находится на первом месте. У компании своя ниша сдачи квартир без большой комиссии и без дополнительных сервисных сборов для арендодателей», — отметил директор по методологии «Форейтор» Юрий Вольфсон.

Для повышения качества сделок в сегменте посуточной аренды Авито Недвижимость активно инвестирует в развитие новых сервисов и продуктов. В частности, уже в апреле при поиске объекта в посуточную аренду пользователи платформы смогут пользоваться фильтрами по новым параметрам: с усовершенствованными блоками «О Квартире» и «Правила» искать жилье на Авито Недвижимости будет еще проще и быстрее.