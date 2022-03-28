Кабмин Татарстана утвердил порядок использования средств для мер по снижению напряженности на рынке труда
Кабинет министров Татарстана утвердил порядок использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, работодатели смогут получить субсидию при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости. Также средства могут быть получены при осуществлении временного трудоустройства людей, находящихся под риском увольнения. Следить за исполнением постановления будет Управление социального развития Кабмина РТ.
Правительство России для стабилизации ситуации на рынке труда расширило категорию лиц, которые могли бы воспользоваться услугами центров занятости.
Это теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения, переведены в режим неполного рабочего времени или направлены в отпуск без сохранения оплаты.
В качестве второй меры было принято обеспечить временной занятостью работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. На эти нужды для Татарстана выделили 654,5 млн рублей из федерального бюджета, а также еще 6,6 млн рублей выплатит сама республика. Подробнее — в материале «Реального времени».
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Местная власть собирается помогать татарстанским минимальщикам ?