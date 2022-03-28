Кабмин Татарстана утвердил порядок использования средств для мер по снижению напряженности на рынке труда

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, работодатели смогут получить субсидию при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости. Также средства могут быть получены при осуществлении временного трудоустройства людей, находящихся под риском увольнения. Следить за исполнением постановления будет Управление социального развития Кабмина РТ.

Фото: Максим Платонов

Правительство России для стабилизации ситуации на рынке труда расширило категорию лиц, которые могли бы воспользоваться услугами центров занятости.

Это теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения, переведены в режим неполного рабочего времени или направлены в отпуск без сохранения оплаты.

В качестве второй меры было принято обеспечить временной занятостью работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. На эти нужды для Татарстана выделили 654,5 млн рублей из федерального бюджета, а также еще 6,6 млн рублей выплатит сама республика. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин