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За сутки в России выявили 21 101 случай заболевания COVID-19

11:36, 28.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 21 101 случай заболевания COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 21 101 новый случай заболевания коронавирусом. Госпитализированы 1 762 человека. За все время пандемии COVID-19 заразились 17 783 843 жителя страны.

В общей сложности выздоровели 16 689 977 человек, в том числе 35 746 — за минувшие сутки. Инфекция унесла жизни еще 335 заболевших. Всего в России от коронавируса скончались 367 686 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

За сутки проведено 172 тысячи тестов на COVID-19. Всего выполнено свыше 284,1 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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