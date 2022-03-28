За сутки в России выявили 21 101 случай заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 21 101 новый случай заболевания коронавирусом. Госпитализированы 1 762 человека. За все время пандемии COVID-19 заразились 17 783 843 жителя страны.

В общей сложности выздоровели 16 689 977 человек, в том числе 35 746 — за минувшие сутки. Инфекция унесла жизни еще 335 заболевших. Всего в России от коронавируса скончались 367 686 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

За сутки проведено 172 тысячи тестов на COVID-19. Всего выполнено свыше 284,1 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова