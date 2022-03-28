В Казани с декабря по март выпало осадков на 78% выше нормы

Фото: Максим Платонов

В Казани с декабря прошлого года по март выпало 176 мм осадков — по данным синоптиков, этот показатель превышает норму на 78%, сообщили в мэрии города.



Толщина снежного покрова в среднем составила 72 см — на 15 см выше средних многолетних показателей. А в дни 2 и 22 января, 4 и 9 февраля в городе выпала половина месячной нормы снега.

Фото: realnoevremya.ru

Из-за обильных осадков зимой в столице Татарстана определили дополнительные места для временного складирования снега. Они находятся на улицах Портовой и Братьев Батталовых, недалеко от Центра гребных видов спорта и возле микрорайона «Салават купере».

В этом сезоне жители Казани оценили качество уборки улиц от снега на 3,12 балла из 5. По итогам исследования, столица Татарстана оказалась на втором месте среди городов-миллионников.

Маргарита Головатенко