В Казани определили дополнительные места для временного складирования снега

Фото: Дмитрий Резнов

В столице Татарстана определили дополнительные места для временного складирования снега. Они находятся на улицах Портовой и Братьев Батталовых, недалеко от Центра гребных видов спорта и возле микрорайона «Салават купере». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Также в Казани продолжают функционировать другие пункты для складирования снега, расположенные на улицах Васильченко, Путейской, Портовой, а также в Дербышках, вблизи Самосырово и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Тем временем в Набережных Челнах бездомным предлагают помогать в уборке снега за вознаграждение. Как рассказали жители дома №17/01, с такой инициативой выступил местный дворник. Из-за этого некоторые жильцы выражают беспокойство, однако другие поддерживают идею и советуют тем, кто недоволен, самим выйти на улицу и очистить тротуар от снега.

Диана Жиленкова