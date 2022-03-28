В Челнах зимой вывезли более 800 тыс. кубометров снега — на 19% больше прошлого года

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал усилить контроль над мерами безопасности при уборке крыш от снега после ЧП, в котором пострадал сотрудник.



— Уже есть случай, когда пострадал работник во время очистки снега и наледи на одном из предприятий. Поэтому страховка, соответствующая экипировка, все, что необходимо и для тех, кто чистит, и для тех, для кого чистят, я имею в виду ограждения внизу, должны быть, — сказал Магдеев.

Первый заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев отчитался, что этой зимой сделали 65,4 тысячи рейсов, вывезли более 800 тысяч кубометров снега, что на 19% больше показателей прошлого года.



Он отметил, что вместе с управляющими компаниями города очищены ливневые колодцы, чтобы не допустить подтоплений. Насосные станции работают в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы СК России по Татарстану организовали доследственную проверку после получения травм 61-летним челнинцем, упавшим с крыши. По данным следствия, утром 24 марта мужчина, оказавшийся слесарем-сантехником, очищал крышу одного из домов по улице Магистральной от снега. При падении он получил травмы головы, рану на шее и сломал позвоночник. Его госпитализировали в больницу.

Маргарита Головатенко