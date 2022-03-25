В Татарстане Следком начал проверку после падения пожилого челнинца с крыши дома

Фото: Максим Платонов

Следственные органы СК России по Татарстану организовали доследственную проверку после получения травм 61-летним челнинцем, упавшим с крыши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, утром 24 марта мужчина, оказавшийся слесарем-сантехником, занимался очисткой от снега крыши одного из домов по улице Магистральной в Набережных Челнах. Делал он это по поручению неустановленного следствием лица. Во время уборки потерпевший упал с крыши на придомовую территорию. Из-за этого он получил травмы головы, рану на шее и сломал позвоночник. Его госпитализировали в больницу.

В настоящее время проводятся мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям виновных лиц.

Фото: sledcom.ru

23 марта прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту травмирования подростка в результате падения с высоты в заброшенном здании. 14-летний подросток получил переломы и ушибы в результате падения с высоты десяти метров. Инцидент произошел в заброшенном гараже в центре города.

Дарья Акимова