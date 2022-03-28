Татарстан замкнул пятерку регионов-лидеров по социально-экономическому развитию

Татарстан оказался на пятом месте в десятке российских регионов-лидеров по социально-экономическому развитию по итогам 2021 года, сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг регионов ФоРГО, подготовленный на основе ежеквартальных исследований по данным Росстата, Минфина, Налоговой службы и Федерального казначейства.



Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, обогнавший Москву, — столица расположилась на втором месте. В десятку самых успешных регионов вошли ХМАО и Санкт-Петербург, после Татарстана в списке расположились Коми и Челябинская области (разделили шестое место), Московская область, Пермский и Красноярский края (разделили восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (десятое место).

Рейтинг объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России. Он состоит из девяти блоков — учитывается средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан занял 16-е место в списке российских регионов по социальной ориентированности бюджетов по итогам 2021 года. Социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя республики в прошлом году составили 70,52 тыс. рублей. Этот показатель за 2021 год вырос на 6,8%.

Маргарита Головатенко