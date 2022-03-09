Татарстан не попал в десятку регионов по социальной ориентированности бюджетов

Татарстан занял 16-е место в списке российских регионов по социальной ориентированности бюджетов по итогам 2021 года, рейтинг приводит «РИА Новости».



Социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя республики в прошлом году составили 70,52 тыс. рублей. Этот показатель за 2021 год вырос на 6,8%. Доля социальных расходов консолидированного бюджета в суммарных расходах Татарстана — 58,4%, а их фактический объем на одного жителя — 59,8 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стала Москва — доля социальных расходов консолидированного бюджета на одного жителя в 2021 году — 133,72 тыс. рублей, показатель вырос на 7,2%. В тройку вошли Санкт-Петербург (113,31 тыс. рублей, +5,3%) и Сахалинская область (107,44 тыс., -0,2).

Фото: realnoevremya.ru

В десятку попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Севастополь, Московская область и Ингушетия.

Маргарита Головатенко