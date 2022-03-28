В воскресенье в Казани поймали 17 пьяных водителей

В воскресенье, 27 марта в Казани задержали 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД города.

Всего поступило 96 сообщений о ДТП, из которых одно с пострадавшим — случилось столкновение автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали шесть водителей без прав. В отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в субботу произошло 145 ДТП, в одном из которых пострадал человек.

Вечером субботы, 26 марта на 856-м км М-7 в районе села Шали Пестречинского района Татарстана сбили 50-летнюю женщину. На нее наехал автомобиль «Луидор 301OGD» под управлением 24-летнего челнинца. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Маргарита Головатенко