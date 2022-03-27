В субботу в Казани задержали 13 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в субботу произошло 145 ДТП, в одном из которых пострадал человек — случилось столкновение автомобилей, сообщили в ГИБДД города.

13 водителей задержали в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав. В отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня стало известно, что вечером субботы, 26 марта на 856-м км М-7 в районе села Шали Пестречинского района Татарстана насмерть сбили 50-летнюю женщину. На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства аварии.

Маргарита Головатенко