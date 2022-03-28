НАТО рассматривает меры поддержки стран, которым Россия может «угрожать»

НАТО рассматривает дополнительные меры поддержки стран, которым может «угрожать» Россия. Об этом заявил замгенсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патрик Тернер.

— Мы уже предприняли меры для поддержки таких стран, как Грузия, Босния-Герцеговина, но хотим рассмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки стран, которые могут столкнуться с угрозой от России, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: nato.int

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине не перерастет в полномасштабный конфликт НАТО с Россией. Альянс продемонстрировал, каковы будут последствия в случае нападения, не только на уровне слов, но и разместив дополнительные подразделения у границ.

Татьяна Леухина