Из Татарстана отправилась очередная фура с гуманитарным грузом

Из Казани в Ростовскую область сегодня отправилась очередная фура гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Отгрузка груза прошла со склада «Бахетле». С волонтерами и участниками благотворительной акции пообщался председатель Госсовета, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.
Из нашей республики в Ростовскую область отправлено уже пять фур предметов первой необходимости, а это более 50 тонн гуманитарного груза. В этот раз неравнодушные татарстанцы собрали продукты, бытовую химию, средства гигиены, бытовую технику, постельные принадлежности, детскую одежду и обувь, товары для детского творчества.
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