Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Кубке Первого канала

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске. Об этом сообщает «Российская газета».

Они набрали 86,36 балла. Это превышает мировой рекорд олимпийских чемпионов из Китая Суй Вэньцзин и Цун Ханя. У них он составлял 84,41 балла.

Второе место завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые набрали 84,05 балла. Третье — у Дмитрия Козловского и Александры Бойковой с 84,05 балла. Кубок Первого канала в Саранске проходит с 25 по 27 марта.

В середине марта Тарасова и Морозов поделились своими впечатлениями об Олимпиаде в Пекине. На ней они завоевали серебро с результатом 239,25 балла.



Дарья Акимова