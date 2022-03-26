Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана организовала проверку ДТП, в котором пострадали дети

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе ДТП в Верхнеуслонском районе семилетние брат и сестра получили тяжелые травмы. Обоих госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань.

Сообщается, что ведомство выяснит причины и условия аварии и даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения. Кроме того, на контроль прокуратурой поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел. В случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.

23 марта в Татарстане вынесли приговор 66-летнему уроженцу Апастовского района. В ноябре 2021 года тот, находясь за рулем КАМАЗа, двигался в условиях неограниченной видимости по проезжей части Горьковского шоссе в направлении казанской улицы Болотникова. Водитель наехал на 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.



Дарья Акимова