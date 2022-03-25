В Татарстане уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю повысился на 26,3%

В Татарстане повысился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ — за неделю с 14 по 20 марта показатель по республике вырос на 26,3%, по Казани — на 13,1%, сообщили в Минздраве региона.



В министерстве напомнили, что риски распространения коронавируса сохраняются, поэтому образовательные организации должны уделять особое внимание соблюдению требований санитарного законодательства по профилактике вирусных заболеваний.

В числе обязательных мер остается проведение утренних фильтров с обязательной термометрией, корректировка начала первого урока и проведения перемен, обеспечение нескольких входов в школу и соблюдение режимов обеззараживания воздуха.

Родителям рекомендовано не отправлять детей с признаками заражения респираторными инфекциями в школы и детсады, а еще не направлять детей из классов и школ, в которых ввели ограничительные меры, в организации дополнительного образования, сообщает мэрия города.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта сообщалось, что число заразившихся татарстанцев сократилось на треть. Несмотря на это, никаких существенных изменений по ограничениям хотя бы до конца марта не предвиделось. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко