В Казани в пятницу произошло 236 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в пятницу, 25 марта, произошло 236 ДТП, в четырех из которых пострадали люди, сообщили в ГИБДД города.

Случились наезд на пешехода, падение пассажира в автобусе. Еще люди пострадали в двух столкновениях автомобилей.

Девять водителей задержали в пьяном состоянии, у еще двух водителей не было прав управления транспортом. В отделы полиции доставили пять граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани 24 марта произошло 238 ДТП, в пяти из них пострадали люди: случились два наезда на пешеходов и три столкновения.

Маргарита Головатенко