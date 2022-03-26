В Казани в пятницу произошло 236 ДТП
В Казани в пятницу, 25 марта, произошло 236 ДТП, в четырех из которых пострадали люди, сообщили в ГИБДД города.
Случились наезд на пешехода, падение пассажира в автобусе. Еще люди пострадали в двух столкновениях автомобилей.
Девять водителей задержали в пьяном состоянии, у еще двух водителей не было прав управления транспортом. В отделы полиции доставили пять граждан по подозрению в совершении преступлений.
В Казани 24 марта произошло 238 ДТП, в пяти из них пострадали люди: случились два наезда на пешеходов и три столкновения.
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