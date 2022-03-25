В Казани в четверг произошло пять ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани 24 марта произошло 238 ДТП, в пяти из них пострадали люди: случились два наезда на пешеходов и три столкновения.

Пять водителей задержали в пьяном состоянии, у еще шести водителей не было прав управления транспортом.

В отделы полиции доставили двух граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани 23 марта произошло 261 ДТП, в шести из них пострадали люди. Трех водителей задержали в пьяном состоянии.

Маргарита Головатенко