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«Лаборатория Касперского» попала в список угрожающих нацбезопасности США

00:39, 26.03.2022
«Лаборатория Касперского» попала в список угрожающих нацбезопасности США
Фото: pxhere.com

Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Продукция компании может представлять «неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа». В этом списке также оказались два юридических лица из КНР.

В понедельник заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх допустил расширение санкций против России. Они должны затронуть большинство еще не затронутых банков и секторов.

Татьяна Леухина
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