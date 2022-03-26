«Лаборатория Касперского» попала в список угрожающих нацбезопасности США

Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Продукция компании может представлять «неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа». В этом списке также оказались два юридических лица из КНР.

В понедельник заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх допустил расширение санкций против России. Они должны затронуть большинство еще не затронутых банков и секторов.



Татьяна Леухина