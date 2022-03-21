Власти США допустили расширение санкций против России

Власти США готовы расширить антироссийские рестрикции, которые затронут больше российских банков и секторов экономики, заявил в интервью телеканалу CBS заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.



По его словам, рассматривается вопрос о расширении уже примененных санкций. Они должны затронуть большинство еще не затронутых банков и секторов. Сингх отметил, что в основном это касается нефти и газа.

До этого Сингх заявлял, что экономика РФ под санкционным давлением Запада сократится в два раза, сообщает RT.

Маргарита Головатенко