Правительство России продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

Правительство решило продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года. Он рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам 9 месяцев прошлого года.

Данное решение позволит откорректировать сумму платежа с учетом реальных итогов работы за I квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота. Общий объем ликвидности, который может таким образом сохраниться в хозяйственном обороте, превышает 320 млрд рублей, сообщается в telegram-канале правительства РФ.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продлит малому бизнесу из ряда отраслей срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022 года на шесть месяцев. Это коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств.



Татьяна Леухина