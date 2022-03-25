27 марта регистрационные подразделения Госавтоинспекции в Казани приостановят оказание услуг

Фото: Максим Платонов (архив)

В воскресенье, 27 марта, регистрационные подразделения Госавтоинспекции в Казани приостановят оказание государственных услуг. Причиной являются технические работы на информационных ресурсах МВД по Татарстану.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани, записавшиеся на прием в этот день смогут обратиться за получением услуг в последующие рабочие дни в электронном виде или в порядке живой очереди. 26 и 28 марта регистрационные подразделения города будут работать до последнего посетителя.

Фото: Илья Репин (архив)

В феврале в работе федеральных информационных систем ГИБДД произошел сбой. Технические проблемы появились по линии предоставления государственных услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.

Диана Жиленкова