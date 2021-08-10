В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке

Фото: СК РФ по РТ

Утром 9 августа в селе Чишма Актанышского района Татарстана погиб 50-летний рабочий. Во время работ по строительству животноводческой фермы он получил смертельные травмы. Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.2 ст. 216 УК РФ).



Фото: СК РФ по РТ

Следствие полагает, что мастер спустился на дно канавы, чтобы дать указания рабочим. Когда он попытался подняться наверх, не удержался, упал на каменное основание и получил несовместимые с жизнью травмы. На мужчине не было каски, на ногах надеты сланцы, а траншея не была оборудована лестницей для подъема и спуска.

Фото: СК РФ по РТ

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил «Реальному времени» Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В июле в Татарстане стартовала доследственная проверка после гибели промышленного альпиниста на предприятии «Нижнекамсктехуглерод» в Нижнекамске. 31-летний альпинист погиб вечером 14 июля. По предварительным данным, он красил трубу котельной, но в какой-то момент по неустановленным причинам упал на землю. В результате падения с 70-метровой высоты получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. На момент гибели на нем имелись все необходимые средства защиты.

Маргарита Головатенко