В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке
Утром 9 августа в селе Чишма Актанышского района Татарстана погиб 50-летний рабочий. Во время работ по строительству животноводческой фермы он получил смертельные травмы. Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.2 ст. 216 УК РФ).
Следствие полагает, что мастер спустился на дно канавы, чтобы дать указания рабочим. Когда он попытался подняться наверх, не удержался, упал на каменное основание и получил несовместимые с жизнью травмы. На мужчине не было каски, на ногах надеты сланцы, а траншея не была оборудована лестницей для подъема и спуска.
Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил «Реальному времени» Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
В июле в Татарстане стартовала доследственная проверка после гибели промышленного альпиниста на предприятии «Нижнекамсктехуглерод» в Нижнекамске. 31-летний альпинист погиб вечером 14 июля. По предварительным данным, он красил трубу котельной, но в какой-то момент по неустановленным причинам упал на землю. В результате падения с 70-метровой высоты получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. На момент гибели на нем имелись все необходимые средства защиты.
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