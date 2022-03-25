Российские военные перехватили шифротелеграмму с планом подготовки к наступлению украинских войск в Донбассе

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские военные перехватили шифротелеграмму с секретным приказом командующего нацгвардией Украины от 22 января с планом подготовки к наступлению в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, предполагалось, что подготовка к наступлению завершится 28 февраля. Таким образом, в марте планировалось приступить к выполнению боевых задач, передает «РИА Новости».

В феврале в Киеве стартовала артподготовка к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки при поддержке авиации и ракетных комплексов. Широкомасштабное наступление сорвала специальная военная операция России на Украине.



Также сегодня в Минобороны России заявили, что безусловным приоритетом спецоперации является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Также российские военнослужащие уделяют особое внимание сбережению гражданской инфраструктуры.

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Диана Жиленкова