Чернышенко: правительство не будет вводить запретов на выезд ИТ-специалистов за рубеж

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд ИТ-специалистов в другие страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Таким образом он прокомментировал заявление одного крупного российского предпринимателя, что представителям этой отрасли нужно запретить выезд за рубеж. По его словам, стратегия правительства заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов.

Он добавил, что на получение государственной аккредитации, необходимой для получения льгот, поступило более 8,3 тысячи заявлений от ИТ-компаний с момента объявления о мерах поддержки.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня также Минцифры России выступило против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов. В ведомстве заявили, что подобные меры могут привести к увеличению оттока таких сотрудников и деструктивно отразиться на отрасли в целом.

Дарья Акимова