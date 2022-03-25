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Чернышенко: правительство не будет вводить запретов на выезд ИТ-специалистов за рубеж

16:49, 25.03.2022 2
Чернышенко: правительство не будет вводить запретов на выезд ИТ-специалистов за рубеж
Фото: government.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд ИТ-специалистов в другие страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Таким образом он прокомментировал заявление одного крупного российского предпринимателя, что представителям этой отрасли нужно запретить выезд за рубеж. По его словам, стратегия правительства заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов.

Он добавил, что на получение государственной аккредитации, необходимой для получения льгот, поступило более 8,3 тысячи заявлений от ИТ-компаний с момента объявления о мерах поддержки.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня также Минцифры России выступило против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов. В ведомстве заявили, что подобные меры могут привести к увеличению оттока таких сотрудников и деструктивно отразиться на отрасли в целом.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:51
    Правильно, неверно ограничивать свободу передвижения. Надо оставлять людей пряниками, а не кнутами
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  • Анонимно 17:20
    ...Нам везде Свои люди нужны...
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