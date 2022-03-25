Минцифры России выступило против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов

В Минцифры России заявили, что выступают категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно заявлению, министерство не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением таких специалистов и их трудоустройством. Отмечается, что подобные меры могут привести к увеличению оттока таких сотрудников и деструктивно отразиться на отрасли в целом.

В ведомстве добавили, что проводят регулярные встречи с представителями ИТ-отрасли и формируют меры поддержки, в которых нуждаются ИТ-специалисты.

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Накануне правительство России освободило ИТ-компании страны от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля сроком на три года. Сделано это по поручению президента РФ Владимира Путина.



На днях глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что из России уже уехали 50—70 тысяч ИТ-специалистов. В апреле ожидается вторая волна их отъезда.



Дарья Акимова