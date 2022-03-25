Казанский авторитет Роман Сычев на допросе заявил — он не «вор в законе»

Открестился от криминального статуса «вор в законе» Роман Сычев, он же Сыч и Рома Казанский. Об этом стало известно сегодня при оглашении приговора Верховного суда РТ по делу «положенца» Сергея Нейдерова.



В приговор вошли показания Сычева, которые он давал на предварительном следствии со своим адвокатом. «Вором в законе» не является, преступного прозвища нет, в 2015 году ни в каких сходках не участвовал, «положенцем» по Татарстану Нейдерова не назначал», — изложил председательствующий судья позицию данного свидетеля обвинения.

Ранее источники «Реального времени» сообщали об отъезде допрошенного «вора» в Италию. В судебном процессе не раз звучала информация, что Сычев находится в Москве, однако по какой-то причине настаивать на его допросе посредством видео-конференц-связи никто не стал.

Возможно, показания Сычева на следствии объясняют, почему в отношении него в Татарстане не стали возбуждать дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в Татарстане. В марте 2021-го, после освобождения из казанской колонии №2, Сычев в сопровождении представителей спецслужб покинул Казань. Такое дело возбудили в отношении Нейдерова, назначенного «положенцем» в марте 2015-го и выполнявшего эти обязанности вплоть до задержания.

Сегодня Верховный суд РТ признал вину обвиняемого по «воровской» статье доказанной и с учетом незаконного хранения оружия приговорил к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Почему подсудимый не признавал вину и какие доказательства суд положил в основу приговора — в материале «Реального времени».