В Татарстане утвердили новый перечень востребованных профессий на 2022—2028 годы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана утвердил новый перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики. Он будет действовать в 2022—2028 годах. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В перечень попали 154 профессии среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих), 165 специальностей среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена), 245 направлений подготовки высшего образования, 262 профессии профессиональной подготовки. С полным списком можно ознакомиться на официальном портале правовой информации РТ.

В октябре прошлого года Кабмин Татарстана расширил перечень востребованных профессий и специальностей на 2021—2027 годы. Он пополнился 10 пунктами. В частности, в список вошли профессии: пекарь, парикмахер и оператор нефтепереработки.

В июле Кабмин РТ утвердил новый список актуальных профессий Татарстана 2020—2022 годов. В него вошла 121 профессия и специальность среднего профессионального образования.