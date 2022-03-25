Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе Казани
В Вахитовском районе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра Татарстана.
На ПНЗ №3 по улице Мартына Межлаука концентрация аммиака достигла 0,44 мг/кубометр. Предельно допустимое значение составляет при этом 0,2 мг/кубометр.
На ПНЗ №8 санаторий «Казанский» уровень фенола составил 0,01 мг/кубометр. Это предельно допустимая концентрация.
22 марта в Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе. Его концентрация достигла 0,31 мг/кубометр согласно данным ПНЗ №4 по улице Болотникова в Московском районе города.
В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».
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