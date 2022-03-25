Песков назвал сообщение о смерти Жириновского неприличной «уткой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского неприличной «уткой». Он также подтвердил, что политик жив и остается в больнице.
Представитель Кремля отметил, что Жириновский находится в тяжелом состоянии и под контролем врачей, передает ТАСС.
Сегодня в СМИ стали появляться массовые сообщения о смерти Владимира Жириновского. Об этом в том числе сообщил сенатор Александр Пронюшкин. Однако затем спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эту информацию.
Тем временем партия подает заявление в Генпрокуратуру России, а также готовит иски в суд против всех, кто распространил информацию о смерти ее лидера. В ЛДПР назвали подобные фейки «антигосударственной провокацией, которую нельзя спускать с рук».
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