Песков назвал сообщение о смерти Жириновского неприличной «уткой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского неприличной «уткой». Он также подтвердил, что политик жив и остается в больнице.

Представитель Кремля отметил, что Жириновский находится в тяжелом состоянии и под контролем врачей, передает ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

Сегодня в СМИ стали появляться массовые сообщения о смерти Владимира Жириновского. Об этом в том числе сообщил сенатор Александр Пронюшкин. Однако затем спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эту информацию.

Тем временем партия подает заявление в Генпрокуратуру России, а также готовит иски в суд против всех, кто распространил информацию о смерти ее лидера. В ЛДПР назвали подобные фейки «антигосударственной провокацией, которую нельзя спускать с рук».



Диана Жиленкова